Варшава, , 15:30 — REGNUM 14 ноября во время торжественного мероприятия президент Польши Анджей Дуда назначил на должность премьер-министра Матеуша Моравецкого, тем самым он остаётся на своём посту. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio 24.

Также Моравецкому поручили образование нового правительства. Уже 15 ноября должна быть проведена присяга нового Совета министров.

Матеуш Моравецкий выразил благодарность президенту: «Приношу огромную благодарность господину президенту за доверие, которое ко мне питают, за возможность продолжать миссию повышения уровня жизни польских граждан».