Украина, , 14:17 — REGNUM Требования Украины на переговорах по Донбассу о первоочередной передаче под контроль Киева участка российско-украинской границы не имеет под собой никаких оснований. Об этом в интервью BBC News заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Из того, что записано в минских договоренностях, контроль за границей — это последний пункт», — сказал он.

Пристайко напомнил, что бывший президент страны Петр Порошенко заявлял, что Минские соглашения — это «просто список без хронологического порядка».

«Извините, но если там все прописано шаг за шагом, то иначе как хронологической последовательностью это назвать нельзя», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пристайко заявил, что в зависимости от результатов встречи в «нормандском формате» Украина может выйти из Минских соглашений. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на чёткий разговор с Россией, «чтобы прийти и сказать: что вы реально хотите от нас», добавил он, уточнив, что Украина не ждёт от грядущей встречи какого-то прорыва.

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