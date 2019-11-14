Нью-Дели, , 15:28 — REGNUM Глава министерства обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что посредством дела Rafale ведущая оппозиционная партия «Индийский национальный конгресс» (ИНК) пыталась «опорочить честное имя премьер-министра Индии Нарендры Моди». Об этом 14 ноября сообщило индийское новостное издание «Патрика» со ссылкой на интервью министра южноазиатского государства.

В своей речи Раджнатх Сингх подчеркнул, что «ИНК раздувал шумиху вокруг дела Rafale с единственной целью — опорочить честное имя Нарендры Моди и разрушить имидж его правительства». По словам министра обороны южноазиатского государства, Индия никогда не простит «Индийскому национальному конгрессу» во главе с Рахулом Ганди попытку ввести народ страны в заблуждение по поводу дела Rafale. «Оппозиционному ИНК следует попросить у нации прощение за свои поступки», — заключил он.

Напомним, что 14 ноября Верховный суд Индии отклонил петиции против правительства Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди по делу Rafale. Ранее, в 2016 году, была заключена сделка на покупку 36 многоцелевых французских истребителей Rafale на сумму 590 млрд рупий (примерно 8,3 млрд долларов). Это соглашение вызвало негативную реакцию среди индийской общественности и оппозиционных сил. Главным камнем преткновения стала завышенная цена истребителей, что породило множество предположений о наличии коррупционной составляющей в этой сделке.