Ханты-Мансийск, , 14:16 — REGNUM Югру 15−18 ноября с рабочим визитом посетит Чрезвычайный и полномочный посол Франции в России Сильви Берманн. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

В программе визита французского посла встреча с хантыйским художником Геннадием Райшевым, посещение кафедрального собора Воскресения Христова, государственного художественного музея и музея природы и человека в Ханты-Мансийске. Сильви Берманн планирует обсудить с представителями власти, общественниками, учёными и деятелями культуры Югры вопросы образования в интересах устойчивого развития, сохранения и развития языков, культуры коренных малочисленных народов Севера.

Кроме того, Чрезвычайный и полномочный посол Франции в России посетит окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска, чтобы оценить возможности дистанционного консультирования пациентов.

Также она запланировала встречу в Общественной палате региона, и с представителями организации «Спасение Югры». И, безусловно, губернатор ХМАО Наталья Комарова проведёт с Сильви Берманн официальную встречу.

Завершится визит посла 18 ноября в Сургуте. Здесь её ждёт общение с руководством городской торгово-промышленной палаты, деловыми кругами и студентами, изучающими французский язык.