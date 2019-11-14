Ташкент, , 14:04 — REGNUM Государственным инспектором Узбекистана по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций назначен бывший пресс-секретарь главы государства Асаджон Ходжаев, сообщает 14 ноября издание Kun.uz.

Ранее он занимал должность директора центра информационной безопасности и содействия в обеспечении общественного порядка при министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Асаджон Ходжаев родился 3 сентября 1970 года в Казахской ССР. В 1993 году окончил Ташкентский институт электротехнической связи. В 2017 году был назначен заведующим аппарата премьер-министр Узбекистана. До этого, с 2012 по 2017 год, работал директором национальной библиотеки Узбекистана им. Алишера Навои.