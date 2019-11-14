Нью-Дели, , 14:07 — REGNUM Верховный суд Индии вынес оправдательный приговор федеральному правительству во главе с премьер-министром Нарендрой Моди и отклонил все петиции по пересмотру дела Rafale. Об этом 14 ноября сообщило индийское новостное издание «Наводая».

В судебном постановлении коллегия судей во главе с председателем Верховного суда Ранджаном Гогои подчеркнула, что решение по делу Rafale от 14 декабря 2018 года не подлежит пересмотру. «Петиции против правительства Индии лишены каких-либо правовых оснований», — подчеркнули судьи.

Напомним, что в 2016 году была заключена сделка на покупку 36 многоцелевых французских истребителей Rafale на сумму 590 млрд рупий (примерно 8,3 млрд долларов). Это соглашение вызвало негативную реакцию среди индийской общественности и оппозиционных сил. Главным камнем преткновения стала завышенная цена истребителей, что породило множество предположений о наличии коррупционной составляющей в этой сделке.