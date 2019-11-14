Берлин, , 14:03 — REGNUM И газопровод «Северный поток — 2», и транзит газа через Украину нужны Германии для диверсифицированных поставок энергоносителя в Европу. Об этом заявил новый глава «Восточного комитета германской экономики» (ВКНЭ) Оливер Хермес 14 ноября в Берлине.

Он напомнил, что Германия отказывается от энергетики на угле и атоме, из-за чего для страны растет значение получения природного газа. Эксплуатация нового газопровода позволит улучшить перспективы на дополнительный импорт энергоресурсов и стабилизирует ценообразование, добавил Хермес.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен выразил уверенность, что газопровод «Северный поток — 2» будет построен до конца 2019 года.

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