Минск, , 14:07 — REGNUM Глава миссии наблюдателей на парламентских выборах в Белоруссии от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Се Сяоюн 14 ноября поделился первыми впечатлениями о ходе избирательной компании.

«Вчера и сегодня мы сами наблюдали некоторые моменты этой подготовки. И нет никаких особых замечаний, все идет нормально», — сообщил Се Сяоюн, передает БЕЛТА.

Глава миссии наблюдателей также рассказал, что наблюдение за ходом проведения выборов они начали 13 ноября и продолжат работу до 18 ноября. Выборную компанию проверят на участках в Минске, а также в Бресте, Могилеве и ряде других городов.

Как передавало ИА REGNUM, парламентские выборы пройдут в Белоруссии 17 ноября. Досрочное голосование началось 12 ноября.