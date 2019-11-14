Варшава, , 13:56 — REGNUM трое граждан Турции, нелегально прибывших в Польшу из Украины, и направлявшихся в Германию, были задержаны в понедельник, 11 ноября в поезде Перемышль-Вроцлав. Об этом сообщает «Польское радио» со ссылкой на пресс-секретаря Бещадского пограничного отряда майора Элижбету Пикор.

Сотрудники полиции, патрулирующие поезд, обратили внимание на троих молодых людей, которые курили в вагоне, хотя это запрещено. При этом их одежда была очень грязной. Проверка показала, что это граждане Турции 18−22 лет, никаких документов, кроме паспортов, у них не было.

Во время остановки на станции Жешув полицейские проверили законность пребывания иностранцев на территории Польши. Как выяснилось, граждане Турции прибыли в Польшу незаконно. Они сознались, что прилетели во Львов из Турции, после чего, пользуясь навигацией в телефоне, пешком пересекли украинско-польскую границу. Их целью была Германия.

Во вторник 12 ноября в соответствии с соглашением о реадмиссии граждане Турции были возвращены из Польши на Украину.

Как пояснила пресс-секретарь погранотряда, с начала 2019 года польские пограничники задержали уже 120 нелегальных мигрантов, незаконно перешедших украинско-польскую и словацко-польскую границу. По большей части это были граждане Афганистана, Турции и Ирака, направлявшиеся в Западную Европу.