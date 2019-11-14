Киев, , 13:59 — REGNUM Долги по заработной плате в отношении украинских шахтёров в полном объёме погашены. Об этом 14 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Вчера шахтерам Донбасса, Луганской области, Волыни и Львовской области перечислено 1 миллиард гривен (примерно 2,5 миллиарда рублей. — прим. ред.)», — написал Зеленский и отметил, что эти деньги уже находятся на счетах государственных шахт.

«Руководству осталось перевести их на счета своих работников», — подчеркнул украинский лидер.

Также он выразил свою благодарность министерству финансов Украины и другим ведомствам, которые были причастны к решению данной проблемы, за то, что «они услышали и решили проблему».

Отметим, как передавало ИА REGNUM, 13 ноября шахтеры Украины заявили о «трудовом конфликте» с министерством энергетики страны, от которого они потребовали погашения долгов по заработной плате.