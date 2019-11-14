Рига, , 13:55 — REGNUM Сегодня, 14 ноября, депутаты Сейма Латвии в рамках бюджетный чтений приняли поправки к закону «О страховании в случае безработицы» в окончательной редакции. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, с 2020 года пособие по безработице в стране в размере заработной платы будет выплачиваться два, а не три месяца, как сейчас. Кроме того, в третий и четвёртый месяцы пособие составит 75% от зарплаты, а пятый и шестой — 60%, седьмой и восьмой — 45%.

Таким образом, срок выплат пособий по безработице в Латвии определённый сейчас в 9 месяцев, сокращён на месяц.

По статистике Службы социального страхования, сейчас средний период в Латвии, в течение которого люди получают пособие по безработице, равняется 4,4 месяца. В правительстве страны рассчитывают, что эти изменения будут стимулировать людей быстрее возвращаться на рынок труда.

Поправки вступят в силу с 1-го января 2020 года.