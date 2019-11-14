Тбилиси, , 13:53 — REGNUM 13 ноября премьер-министр Абхазии Валерий Бганба провел совещание по вопросам утилизации твердых бытовых отходов. Участники совещания также обсудили возможность организации в Сухуме предприятия по сортировке и переработке мусора. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров Абхазии.

Глава правительства отметил, что строительство нового полигона не решит всех поставленных задач и указал на необходимость организации сортировки мусора в зависимости от компонентного происхождения для дальнейшего прессования и переработки на специализированном оборудовании.

Бганба поручил руководителям ведомств подготовить и представить правительству свои предложения по разработке концепции учреждения сортировочного и мусороперерабатывающего комплекса на полигоне твердых бытовых отходов.