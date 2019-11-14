Тегеран, , 14:08 — REGNUM 13 ноября директор завода «Фордо» в иранской провинции Исфахан Али Мохаммади заявил, что объект готов начать обогащение урана до 20% в случае возникновения необходимости. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mwhr.

По словам чиновника, все работы на заводе выполняются иранскими специалистами, единственное исключение — работа со стабильными изотопами, которая ведется вместе с Россией, так как у ИРИ нет опыта в этой области. Али Хохаммади отметил, что с вводом в эксплуатацию «Фордо» ядерные мощности Ирана вырастут на 15−20%.

7 ноября Иран официально стал закачивать газ в центрифуги на ядерном объекте «Фордо», начав, таким образом, четвертый частичный отказ от своих обязательств по СВПД. Впервые Иран частично отказался выполнять соглашение в июле 2019 года в ответ на выход из него США и последующее возобновление односторонних санкций в отношении ИРИ.