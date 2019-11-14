Тегеран, , 14:03 — REGNUM 13 ноября Официальный представитель Генерального секретаря ООН Фархан Хак призвал правительство США следовать решению Международного суда и начать поставлять в Иран жизненно важные лекарства, несмотря на санкции. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Дипломат отметил, что иранские дети, страдающие редкими заболеваниями кожи, такими, как буллезный эпидермолиз, гибнут из-за запрета поставок в Иран необходимых лекарств. Так, минимум 15 детей с этим редким заболеванием умерло с тех пор, как США ввели эмбарго на поставки медикаментов в Исламскую республику.

Напомним, что в октябре 2018 года Международный суд решил, что США должны прекратить санкции в отношении «гуманитарных» поставок в Иран. До настоящего момента это решение не соблюдается.