Кишинёв, , 13:48 — REGNUM Выдвинутый президентом Молдавии Игорем Дадоном кандидат на пост премьер-министра республики Ион Кику, представил новый состав и новую программу правительства для утверждения их молдавским парламентом. Он сделал это 14 ноября на парламентском заседании, которое транслировалась в прямом эфире на Youtube-канале парламента Молдавии.

Новый состав правительства включает в себя нескольких представителей правительства предыдущего. Бывший советник по внешней политике Аурел Чокой предложен в качестве министра иностранных дел и европейской интеграции, советник по культуре Корнелиу Попович в качестве министра культуры, а председатель Совбеза страны Виктор Гайчук должен будет стать главой оборонного ведомства.

Также советники президента Молдавии Виорика Думбрэвяну и Ион Пержу предложены на посты глав министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, и министерства сельского хозяйства, регионального развития и экологии.

Кроме этого, на должности министра финансов и вице-премьера предлагается утвердить экс-главу налоговой инспекции Сергея Пушкуца, а на пост вице-премьера по реинтеграциии — ответственного за приднестровское урегулирование, Александра Фленча. Анатолий Усатый должен стать главой министерства экономики и инфраструктуры, а МВД предложено возглавить бывшему главе минобороны Павлу Войку. На пост министра юстиции предлагается советник спикера парламента Фадей Нагачевский.

Отметим, по молдавскому законодательству кандидат на должность премьер-министра должен попросить у парламента вотума доверия новому правительству и его программе в течение 15-и дней