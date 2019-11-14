Джакарта, , 13:43 — REGNUM В конце ноября президент Индонезии Джоко Видодо приедет в Южную Корею, чтобы подписать соглашение об инвестиционном сотрудничестве с Hyundai для разработки электромобиля на сумму млрд долларов США, сообщает Antara.

Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что будет сопровождать президента Джоко Видодо в Южную Корею.

«Hyundai хочет инвестировать около млрд долларов США в электротехническую промышленность. Подписание, вероятно, состоится 25−26 ноября», — заявил Лухут Бинсар Панджаитан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Маруф Амин призвал лица, определяющие политику, как на центральном, так и на региональном уровнях, вовлекать общественность в процесс определения политики.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии напомнили о важности участия общественности в политике