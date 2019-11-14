Тегеран, , 14:06 — REGNUM 13 ноября Министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами, давая интервью иранскому телеканалу, осудил санкции США в отношении высшего командования Вооружённых сил Исламской республики. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

«Вооруженные силы Ирана всегда были занозой в глазах у американцев, поэтому они вводят против нас новые санкции. Очевидно, что это бесполезная мера», — отметил генерал. Он подчеркнул, что нахождение в санкционном списке США — честь и гордость для любого военнослужащего.

4 ноября Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о новых антииранских санкциях, приуроченных к 40-й годовщине захвата американского посольства в Тегеране. В список попало высшее военное командование Ирана, а также Глава судебной системы Эбрагим Раиси.