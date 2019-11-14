Нью-Дели, , 14:04 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о своём намерении посетить торжественные мероприятия в честь 75-летия Дня победы в Москве в мае 2020 года. Об этом 14 ноября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Бразилии Нарендра Моди подчеркнул, что двусторонние отношения Индии и России развиваются быстрыми темпами. «Вы пригласили меня на торжества по случаю Дня победы. Я с удовольствием ожидаю возможности встретиться с Вами снова», — заявил премьер Индии в беседе с российским лидером.

Напомним, что 13−14 ноября в Бразилии проходит саммит БРИКС. В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.