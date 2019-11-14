Минск, , 13:35 — REGNUM Российско-белорусский договор об охране границы будет пересмотрен. Об этом 14 ноября заявил Александр Лукашенко, заслушав доклад о взаимодействии Белоруссии и России в пограничных вопросах.

Доклад представили госсекретарь Совбеза Станислав Зась и председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, сообщает пресс-служба президента Белоруссии. По итогам обсуждения принято решение инициировать пересмотр подписанного в 1995 году договора о совместных усилиях в охране общей границы, являющейся также границей Союзного государства.

Минск дождался окончания очередной пятилетки, после которой договор продляется автоматически. Лукашенко ранее санкционировал консультации с ФСБ РФ по пересмотру пограничного договора. Курировал вопрос глава белорусского Совбеза.

Лукашенко в ходе обсуждения доклада заявил: «Пограничное ведомство Белоруссии просто в разы эффективнее работает на совместных границах».

Формальным предлогом для пересмотра договора стала практика российской стороны по «развороту» иностранцев, пытающихся въехать в Россию из Белоруссии без российской визы. Общей визы Союзного государства до сих пор нет. При этом средства союзного бюджета (преимущественно российские) пограничниками осваиваются.

По словам Лукашенко, ФСБ РФ отказывает во въезде в Россию даже тем иностранцам, которые следуют из Белоруссии с российской визой: «Общее пространство Белоруссии и России. Нет, говорят: «Возвращайся обратно и заезжай через Латвию». Что это за абсурд? И этот вопрос с россиянами надо решать».

По итогам доклада Зась заявил «президентскому пулу», что Минск инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях в охране границы, действующий с 1995 года. По его словам, как сообщает госинформагентство БелТА, такая задача поставлена сегодня Лукашенко.

«Ряд положений этого договора, безусловно, потеряли свою актуальность. Времени прошло немало, ситуация изменилась. Ряд положений договора приносят реальную пользу, выполняются двумя сторонами. Но в целом договор требует актуализации и усиления, — сообщил Зась. — Ситуация, которая складывается на общих границах, требует более согласованных действий обоих заинтересованных ведомств и обеих стран. Мы к этому готовы».