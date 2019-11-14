Тбилиси, 14 ноября 2019, 13:32 — REGNUM Организатор акции «Позор» Гига Макарашвили призвал всех прийти к зданию парламента Грузии и организовать протест. Об этом сообщают грузинские СМИ.
Организаторы движений «Позор» и «Измени» планируют пикетировать вход в парламент. Активисты анонсировали крупномасштабную акцию. Она намечена на 19:00 (18:00 мск).
Напомним, 14 ноября Парламент Грузии по итогам голосования провалил конституционные изменения, предполагающие переход на пропорциональную избирательную систему.
Как сообщало ранееИА REGNUM, переход на пропорциональную систему выборов является давним требованием оппозиции, и провести реформу обещали правящая партия обещала еще в ходе предвыборной кампании. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили во время беспорядков в Тбилиси в июне 2019 года снова пообещал провести реформу. Это заявление получило одобрение грузинского общества, политических сил, западных структур и Евросоюза.
Парламент Грузии разработал законопроект о переходе на пропорциональную систему выборов, однако многие депутаты от правящей партии, избранные в мажоритарных округах, заявили, что не поддержат изменения. В результате 12 и 13 ноября на заседаниях в парламенте не удалось провести голосование. Для принятия поправок в конституцию нужно, чтобы закон одобрили не менее 113 депутатов, при этом у «Грузинской мечты» 104 из 150 мест в парламенте.
13 ноября председатель оппозиционной партии «Демократическое движение — единая Грузия», бывший спикер парламента Нино Бурджанадзепредупредила власти Грузии, что непринятие избирательной реформы может вызвать серьезную дестабилизацию в стране. 14 ноября в заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Гахарияпризвал парламентариев что парламентарии «разделить ответственность перед демократическим развитием страны и каждым гражданином» и проголосовать за проект правящей партии.
Дважды 13 и 14 ноября перед заседаниями парламента в офисе «Грузинская мечта» под председательством Иванишвили проходили заседания большинства. Несогласных с реформой депутатов пытались убедить поддержать изменения.
Оппозиция считает происходящее спектаклем Иванишвили и желанием сохранить власть после выборов 2020 года.
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