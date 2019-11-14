Нур-Султан, , 13:30 — REGNUM Марлен Айнабеков назначен исполняющим обязанности генерального директора республиканского государственного казначейского предприятия «Охотзоопром». Об этом 14 ноября написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира республики Сакен Дилдахмет.

Отмечается, что ранее Айнабеков занимал должность заместителя главы комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

Марлен Айнабеков родился в городе Каскелене Алма-Атинской области КазССР. В 1990 году окончил Алма-атинский зооветеринарный институт по специальности «зоотехния», а также Казахстанский институт экономики и права и Казахстанский национальный аграрный университет.

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