Киев, , 13:29 — REGNUM Украина передала дипломатическую протестную ноту Японии из-за выступления команды ДНР на турнире по каратэ, сообщило посольство Украины в Японии 14 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Украинское диппредставительство отмечает, что отреагировало на появление в информационном пространстве сообщений об участии представителей «так называемой «ДНР» на Кубке мира по карате, проведенного Всемирной федерацией каратеномити в Токио 7−10 ноября 2019 года.

Посольство Украины приняло меры с целью выяснения достоверности соответствующего факта и убедилось, что команда ДНР в Японии действительно выступила.

«Представитель секретариата этой организации подтвердил факт приглашения для участия в указанном турнире спортивной команды, тренировочный клуб которой расположен на территории временно оккупированной части Донецкой области. В рамках мероприятий дипломатического реагирования посольство Украины привлекло внимание МИДа Японии к указанному факту», — говорится в комментарии.

Посольство Украины в завершение подчеркивает — ведомство не верит, что Япония поменяла свою позицию по конфликту в Донбассе и заявляет, что «спекуляции» ряда СМИ о возможном изменении позиции японского правительства «не имеют никаких оснований».

Пресс-атташе Украинской федерации каратэ Игорь Левенштейн заявил, что федерация, которая проводила турнир, никак не связана с традиционным каратэ.

«Это узкое ответвление, по сути, представляет отдельный вид спорта, не слишком популярный в мире… Однако сам факт участия некой «команды ДНР» в международных соревнованиях неприятно удивляет и требует реакции, как минимум со стороны наших дипломатов», — отметил он в комментарии «Обозревателю».

ИА REGNUM отмечает, что комментариев японской стороны по данному инциденту в открытом доступе в настоящий момент нет.