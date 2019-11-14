Токио, , 13:26 — REGNUM Новый император Японии Нарухито начал последний связанный с его восшествием на престол ритуал — церемонию Великого подношения даров богам, сообщает 14 ноября Управление императорского дворца.

Отмечается, что церемония завершится около 03:00 15 ноября (21:00 мск 14 ноября).

Церемония проходит в отдельном здании, в которое Нарухито явился в белоснежных шелковых одеждах. Он будет ступать по специально полотну, что символически призвано уберечь его от земной скверны.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в Японии прошла церемония восшествия на престол нового императора Нарухито. Ряд праздничных мероприятий японские власти перенесли на ноябрь из-за необходимости устранить последствия стихийных бедствий, вызванных тайфуном «Хагибис», который обрушился на Японию в начале октября.

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