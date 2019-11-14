Джакарта, , 13:25 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин призвал лица, определяющие политику, как на центральном, так и на региональном уровнях, вовлекать общественность в процесс определения политики, сообщает Antara.

«Я прошу всех нас чаще прислушиваться к чаяниям общества, и активно участвовать в хорошем общении, прежде чем принимать политические меры», — заявил вице-президент Маруф Амин, закрывая национальное координационное совещание в городе Сентул.

По его словам, если общественное недовольство не будет немедленно разрешено, это приведет к нарушению стабильности, как это произошло в Гонконге, Чили и Ливане.

«Социальные волнения парализуют экономику и управление государством», — пояснил вице-президент.

Ожидается, что все правительственные учреждения на центральном и региональном уровнях согласуют свои программы с пятью национальными направлениями развития, а именно: человеческие ресурсы, инфраструктура, обновление нормативно-правовой базы, бюрократическая реформа и экономические преобразования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Маруф Амин заявил, что государство под руководством президента Джоко Видодо стремится освободиться от среднего уровня дохода.

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