Киев, , 13:16 — REGNUM Готовящийся саммит в «нормандском формате» должен ускорить процесс обмена удерживаемыми лицами между сторонами конфликта в Донбассе. Об этом заявил 14 ноября глава МИД Украины Вадим Пристайко на совместном брифинге в Киеве с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом.

Киев рассчитывает, что переговоры помогут вернуть максимальное число украинских граждан, которые находятся в заключении в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на территории РФ, сказал Пристайко.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает посредством встречи с лидерами России, Франции и ФРГ решить «вопросы военной безопасности и открыть путь для окончательного решения проблемы востока Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, Пристайко заявил, что «нормандский» саммит должен состояться до Нового года, все предварительные условия для него выполнены. Пока участники определяют оптимальную дату и место для саммита.

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