Киев, , 13:16 — REGNUM Земля действительно может быть «товаром», но не в таком варианте, как предлагает нынешняя власть Украины, заявил 14 ноября политтехнолог Владимир Грановский.

Эксперт прокомментировал принятие Радой в первом чтении земельной реформы, которое произошло накануне.

«Обращаю внимание на тот факт, что принятая модель рынка земли не соответствует европейский практике, не мотивирует создание фермерских хозяйств и приведёт к фактической федерализации Украины. Против чего боролись, на то и напоролись», — заявил Грановский.

ИА REGNUM напоминает, что после голосования за документ в первом чтении (240 голосов за при 226 необходимых) глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал журналистам ключевые поправки, которые необходимо внести ко второму чтению —о референдуме по вопросу продажи земли иностранцам; сбалансировать норму по максимальному количеству гектаров, а также вопрос кадастра и антирейдерства.