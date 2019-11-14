Власти регионов смогут устанавливать дополнительные меры социальной поддержки при переселении из аварийного жилья людей, если оно для них является единственным. Как пояснил ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев, это может быть субсидия, которая покроет часть расходов на ипотеку, и другие механизмы на выбор субъекта РФ.