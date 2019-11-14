Костарева: Законопроект предлагает прописать в Жилищном кодексе учет земельного участка под сносимым аварийным жильем
Госдума начинает обсуждение правительственного законопроекта о переселении из аварийного и ветхого жилья в первом чтении. Слово предоставляет замминистра строительства и ЖКХ Татьяне Костаревой.
Власти регионов смогут устанавливать дополнительные меры социальной поддержки при переселении из аварийного жилья людей, если оно для них является единственным. Как пояснил ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев, это может быть субсидия, которая покроет часть расходов на ипотеку, и другие механизмы на выбор субъекта РФ.
Проект закона был разработан Минстроем и предполагает внесение поправок в Жилищный кодекс России и закон о фонде ЖКХ. Подразумевается, что органы власти в области жилищных отношений получат право определять основания, порядок и критерии для признания многоквартирного дома аварийным.
Госдума обсудит новый механизм расселения жилья: новые манёвры и выплаты
Законопроект, уточняющий механизм расселения ветхого и аварийного жилья, Госдума обсудит в первом чтении на заседании в четверг, 14 ноября.