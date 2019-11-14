Тбилиси, , 13:07 — REGNUM 14 ноября вице-спикер парламента Грузии Тамара Чугошвили и еще несколько депутатов объявили, что покидают правящую партию и свои должности из-за того, что в парламенте провалились поправки об изменении избирательной системы в Грузии, передает Sputnik.

Призывы лидеров правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» к своим мажоритарным депутатам поддержать законопроект не дали результатов. Даже оппозиция голосовала за поправки, однако в общей сложности удалось собрать лишь 101 голос, тогда необходимо было минимум 113 голосов.

«К сожалению, у нас нет другого пути кроме как покинуть должности в парламенте и парламентское большинство и автоматически партию», — заявила Чугошвили.

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