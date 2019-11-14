Варшава, , 13:02 — REGNUM

Дональд Туск — очень характерная для государств-лимитрофов фигура, и отдельные его черты лишь обрамляют общую характерную для нынешних политиков этого района русофобскую основу, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 14 ноября, комментируя высказывания уходящего главы Европейского совета.

Как сообщалось ранее, Туск в одном из своих выступлений заявил, что Россия является не «стратегическим партнёром», а «стратегической проблемой Европы».

«Дональд Туск с поста главы Европейского совета уходит, поэтому на будущее для европейцев и для нас уже не важно, считает он Россию стратегическим партнером ЕС или не считает, видит он в нас «стратегическую проблему» Европы или не видит.

Туск, однако, — это очень характерная для государств-лимитрофов фигура. Отдельные его черты именно польского шляхтича лишь обрамляют общую характерную для нынешних политиков этого района русофобскую основу.

Эту основу он сам перед уходом обозначил: «Из-за чрезмерного напоминания об отношениях Европы и Москвы меня даже стали называть маньяком», — сказал он.

Помнится, был такой «напоминальщик» и у заокеанских сюзеренов поляков: выпрыгнувший из окна из опасений, что «русские идут», бывший министр обороны США Форрестол.