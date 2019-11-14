Бишкек, , 13:00 — REGNUM Власти Киргизии должны не запрещать разработку урановых месторождений, а вводить жесткие регламенты и ограничительные меры. Об это 14 ноября заявил эксперт-эколог, член правительственной комиссии Алик Жанузаков, сообщает издание 24.kg.

По его словам, в республике находится большое количество урановых месторождений, о которых жители Киргизии даже не подозревают — ведут хозяйство, выращивают скот и занимаются иными видами производства.

Он отметил, что часть месторождений была открыта в СССР, после чего все было засекречено. Жанузаков считает, что государство должно выполнять регулятивную функцию в этой сфере, а не запрещать добычу.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября депутаты Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии поддержали законопроект о запрете на добычу урана в республике.

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