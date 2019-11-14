Киев, , 13:00 — REGNUM Голосование Радой в первом чтении закона о продаже земли — это увеличение в 10, а может и в 100 раз вероятности довести начатое до конца, заявил 14 ноября украинский политический эксперт Юрий Богданов.

Эксперт заявляет, что принятый в первом чтении земельный закон «сырой» и его надо дорабатывать и называет инициативу с референдумом по продаже земли иностранцам «странной, но, видимо, неизбежной в данной ситуации».

«Референдум о доступе иностранцев — это намного менее плохо, чем референдум о рынке в целом», — заявил Богданов.

Также политолог заявляет, что крайне разочарован позицией «Голоса» Вакарчука и «Европейской солидарности» Порошенко, которые не поддержали земельную реформу.

«Я понимаю их политически… Зачем разделять политические потери «Слуги Народа» и Зеленского лично от неприятия реформы массой электората. Но как граждан и и патриот экономического и государственного будущего понять не могу. Риски не проголосовать закон в первом чтении и обнулить шансы на рынок земли хотя бы с 1 января 2021 года были просто колоссальные. Так что позиции партии считаю безответственным и популистическими в чистом виде», — отметил Богданов.

Эксперт отметил, что Украина стала на шаг ближе к тому, чтобы украинская экономика «вместо костыля аграрного сектора, который поддерживает нас на плаву, получила локомотив».

ИА REGNUM напоминает, что земельная реформа была принята в Раде 13 ноября после 6-ти часовых дебатов силами фракции «Слуга народа» (227 голосов) и ряда внефракционных депутатов (13 голосов). Остальные фракции парламента продажу земли отказались поддерживать. Еще утром в день голосования сразу несколько источников заявили, что «Слуге народа» не хватит голосов за документ, поскольку депутаты-мажоритарщиики отказываются поддержать документ. За несколько дней до голосования президент Зеленский заявил, что вопрос продажи украинской земли иностранцам будет решаться на всенародном референдуме. Также власти обещают множество доработок к документу до второго чтения.