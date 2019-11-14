Эль-Кувейт, 14 ноября 2019, 13:03 — REGNUM Прошение об отставке правительства Кувейта подал премьер-министр страны шейх Джабер аль-Мубарак аль-Хамад ас-Сабах. Об этом 14 ноября сообщает агентство Кuna.
По данным журналистов, такое решение глава правительства объясняет необходимостью реорганизовать работу правительства.
Напомним, 5 ноября стало известно, что в Кувейте планируют подписать с Саудовской Аравией соглашение о возобновлении добычи нефти в «нейтральной зоне», на границе соседних государств.