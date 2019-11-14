Пекин, , 13:02 — REGNUM КНР и США в настоящее время проводят углубленные переговоры по вопросу снятия взаимных повышенных пошлин. Об этом 14 ноября сообщил на брифинге официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.

По его словам, отмена повышенных тарифов призвана исчерпывающе показать насколько значим первый этап торговой сделки между КНР И США.

«Сейчас обе стороны ведут углубленное обсуждение этого вопроса», — заявил Гао Фэн.

Также он отметил, что Китай много раз подчеркивал, что торговая война начинается с момента повышения пошлин и потому прекратить её можно только отменой таких, ранее введённых тарифов.

«Это отвечает интересам не только двух стран, но и всего мира», — указал представитель министерства коммерции КНР.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее делегация КНР в ходе торговых переговоров со своими коллегами из США заявила, что она не собирается брать на себя обязательства по ежегодной закупке американской сельхозпродукции на сумму $50 млрд.