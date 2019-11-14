Нижние Серги, Свердловская область, , 12:54 — REGNUM В Анапе удалось поймать преступника из Свердловской области, зарезавшего в 1993 году сына и мать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Убийство произошло в августе 1993 года. После возникшей ссоры двух собутыльников их пыталась разнять мать хозяина дома, но один из участников драки — знакомый её сына — нанёс удары ножом, после чего таким же способом убил самого приятеля, после чего скрылся с места преступления.

Личность преступника тогда объявили в федеральный розыск. Мужчина скрывался 26 лет и был задержан сотрудниками ДПС в Анапе. Гражданин предстанет перед нижнесергинским районным судом.

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