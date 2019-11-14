Варшава, , 13:07 — REGNUM 13 ноября лидер движения «Солидарность», 2-й президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса прибыл с визитом в США по случаю празднования 30-летней годовщины трансформации политического режима в Польше. Об этом сообщает польское новостное агентство Interia Fakty.

После своего выступления в Палате представителей США Лех Валенса оставил американским парламентариям документ, часть которого он опубликовал на Facebook. Он заявил, что в Польше нарушается конституция, независимость ветвей власти и не соблюдается свобода слова.

Также он отметил, что нынешние польские власти «провели атаку на польскую судебную систему и ее независимость, воспользовавшись методами, характерными для диктаторских режимов».