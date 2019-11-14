Киев, 14 ноября 2019, 12:51 — REGNUM Росси является врагом, с которым невозможно выстраивать отношения, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк 13 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.
Чиновник добавил, что с врагом нужно разговаривать на языке силы или на языке опытных дипломатов, кроме того, с врагом невозможно построить финансово-экономические отношения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что если встреча в «нормандском формате» не принесёт никаких результатов, Украина будет искать варианты выхода из Минских соглашений.
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