Джакарта, , 12:49 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто встретился с послом Индии в Индонезии Прадип Кумар Рават, сообщает Kompas.

В связи с этим Прабово Субианто упомянул, что Индонезия и Индия имеют прекрасную возможность расширить морское сотрудничество.

«Благодаря идее морской оси в мире, правительство Индонезии в настоящее время также пытается укрепить свою идентичность в качестве морской державы», — заявил Прабово Субианто в министерстве обороны Индонезии.

Прабово Субианто также отметил, что сотрудничество между Индонезией и Индией должно быть ещё более расширено. Прадип Кумар Рават выразил желание расширить сотрудничество в области обороны с Индонезией, особенно в области обучения и образования.

«До 2019 года в Индии проходили обучение 368 индонезийских солдат, а в Индонезии — 50 индийских военнослужащих», — продолжил Прабово Субианто.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто провел встречи с послами США, Саудовской Аравии, Малайзии и делегацией ФСВТС России.

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