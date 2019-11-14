Ставрополь, , 12:46 — REGNUM Решение о добровольном уходе с поста министра спорта, которое принял Роман Марков, — логично и осознанно. Очевидно, он понял, что не вписывается в команду губернатора Ставрополья Владимира Владимирова. Такое мнение высказала ИА REGNUM заместитель директора НИИ Стратегических исследований, профессор Пятигорского государственного университета Юлия Усова, комментируя появившееся сообщение об отставке главы минспорта Ставропольского края.

«По всей вероятности, принятие решения главы минспорта Ставрополья Романа Маркова может быть связано с тем, что он понял, что не может возглавлять министерство в свете принципиальной позиции руководства края», — отметила Усова.

По ее мнению, в команде губернатора Ставропольского края «продолжается курс на самоочищение власти, ужесточение кадровой политики и создание нового поколения управленцев». Эти принципы должны способствовать повышению доверия населения к органам власти.

«Население края хочет видеть в рядах административно-политической элиты честных, добросовестных, эффективных управленцев. Поэтому решение Маркова об уходе со своего поста, после того как он оказался в поле зрения правоохранительных структур, представляется логичным и осознанным», — заявила политолог.

Как ранее сообщал ряд СМИ, министр физической культуры и спорта Ставрополья Роман Марков написал заявление об уходе. Губернатор Владимир Владимиров подписал его. Официальных комментариев об отставке пока нет.

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