Тбилиси, , 12:46 — REGNUM 14 ноября Парламент Грузии провалил в первом чтении конституционные изменения, подготовленные правящей партией «Грузинская мечта», касающиеся перехода на пропорциональную избирательную систему. Законопроект не набрал достаточного количества голосов депутатов. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Парламент Грузии

По вопросу было проведено свободное голосование. Для принятия конституционных изменений была необходима поддержка 113 депутатов. Законопроект, подготовленный парламентским большинством, поддержал 101 депутат, трое были против.

На заседании был объявлен перерыв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Переход на пропорциональную систему выборов является давним требованием оппозиции, и провести реформу обещали правящая партия обещала еще в ходе предвыборной кампании. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили во время беспорядков в Тбилиси в июне 2019 года снова пообещал провести реформу. Это заявление получило одобрение грузинского общества, политических сил, западных структур и Евросоюза.

Парламент Грузии разработал законопроект о переходе на пропорциональную систему выборов, однако многие депутаты от правящей партии, избранные в мажоритарных округах, заявили, что не поддержат изменения. В результате 12 и 13 ноября на заседаниях в парламенте не удалось провести голосование. Для принятия поправок в конституцию нужно, чтобы закон одобрили не менее 113 депутатов, при этом у «Грузинской мечты» 104 из 150 мест в парламенте.

13 ноября председатель оппозиционной партии «Демократическое движение — единая Грузия», бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе предупредила власти Грузии, что непринятие избирательной реформы может вызвать серьезную дестабилизацию в стране. 14 ноября в заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Гахария призвал парламентариев что парламентарии «разделить ответственность перед демократическим развитием страны и каждым гражданином» и проголосовать за проект правящей партии.

Дважды 13 и 14 ноября перед заседаниями парламента в офисе «Грузинская мечта» под председательством Иванишвили проходили заседания большинства. Несогласных с реформой депутатов пытались убедить поддержать изменения.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер Грузии указал парламенту на ответственность за развитие демократии