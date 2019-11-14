Додома, , 12:49 — REGNUM Оппозиционная партия «Гражданский объединенный фронт» (СUF) стала шестой политической партией, которая отказалась от участия в выборах в местные и районные администрации Танзании, которые состоятся 24 ноября. Об этом передает газета Mwananchi.

По информации издания, представители партии заявили, что основная причина отказа от участия в выборах — недовольство принципами ведения избирательной кампании, а также недопуск 90% кандидатов от партии CUF.

Лидер партии профессор Ибрагим Харума Липумба заявил, что исполнительный комитет СUF принял решение после того, как три обращения партии в правительство были проигнорированы.

«Выборы должны быть независимыми и справедливыми, но позиция правительства не дает возможности говорить даже о минимальном соблюдении законности. 90% наших кандидатов не были допущены до выборов, у нас осталось только 4%. В этой ситуации решение СUF об отказе от участия в выборах очевидно, ведь невозможно вообразить большее притеснение партии, мы не можем участвовать без кандидатов», — заявил Липумба журналистам.

Он также призвал Национальную избирательную комиссию не использовать эмблему CUF в ходе выборов.

Напомним, что ранее от участия в выборах отказались «Партия за демократию и прогресс» (CHADEMA), «Альянс за прозрачность и перемены» (ACT-Wazalendo), «Национальная конвенция по строительству и реформам» (NCCR-Mageuzi), «Объединенная демократическая партия» (UPDP) и «Партия общественного освобождения» (Chauma).

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