Дамаск, , 12:44 — REGNUM «Падение города Кобани в конечном итоге может привести к развалу всей системы обороны боевиков в провинции Идлиб», — отметил эксперт Института информационных войн Владимир Васильев.

Сирийская арабская армия с раннего утра 13 ноября 2019 года интенсивно обрабатывает окрестности города Кобани, находящегося на северо-востоке провинции Латакия. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

На этот фронт переброшены подкрепления. В настоящее время основными целями сирийских военных являются пять вершин холмов к югу от Кобани, находящиеся под контролем террористов. Этот город обороняют боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена) и группировки «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сирийские военные широко используют ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня. С воздуха удары по позициям боевиков наносят российские и сирийские ВВС.

Источник в сирийской армии сообщил изданию, что в ходе ударов по террористам удалось уничтожить несколько туннелей и снайперских позиций вблизи северного склона гор Зувайкат.

Сосредоточившись на этом участке территории, сирийская армия стремится прорвать все линии обороны джихадистов на высоких и господствующих холмах, которые препятствуют продвижению наземных сил.

По словам эксперта Института информационных войн Владимира Васильева, взятие горного города Кобани — это «ключ» к Идлибу.

Васильев отметил: «Захват города Кобани откроет сирийской армии путь на крупнейший опорный пункт боевиков в Идлибе — город Джиср-эш-Шугур. Этот город также является крупным региональным транспортным узлом. Кроме того, будет открыт путь и к равнине Аль-Гааб. Значительная часть данной территории окажется под огневым контролем сирийских военных, т.к. Кобани расположен на господствующих высотах».