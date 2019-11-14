Копенгаген, , 12:59 — REGNUM Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что прошедшая в Вашингтоне встреча с Госсекретарем США Майком Помпео была конструктивной.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы, связанные с Гренландией и Арктикой. «Мы живем в мире, где Гренландии уделяется все больше внимания, и американцы также проявляют свою заинтересованность. США планируют открыть консульство в Нууке и упрочить культурное взаимодействие в сфере образования, научных исследований и торговли», — заявил Йеппе Кофод. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Глава датского МИД также подчеркнул, что американские инвестиции в Гренландию имеют важное значение, поскольку посредством них укрепляются связи между Данией и США.