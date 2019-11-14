Москва, , 12:37 — REGNUM Скептическое отношение президента Бразилии Жаира Болсонару к БРИКС не помешает этой организации и дальше позитивно развиваться, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 14 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

«Болсонару достаточно скептически относится к функционированию БРИКС и к нахождению Бразилии в этой структуре, — сказал Шаповалов. — Но президенты меняются, а интересы народов сохраняются. Я думаю, что БРИКС будет развиваться и дальше, и более того, уверен, что ряды стран БРИКС пополнятся в перспективе другими крупными экономиками, которые также заинтересованы в формировании новых подходов к мировым экономическим проблемам, как это было с ЮАР. Те сложности, с которыми сталкивается БРИКС сегодня, носят естественный характер, и политическая конъюнктура влияет, но я вижу исключительно позитивное будущее этой организации».

Напомним, как сообщалось ранее, 14 ноября президент РФ Владимир Путин на полях саммита БРИКС встретится с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

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