Анкара, , 13:08 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в Белом Доме в Вашингтоне провел совместную с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференцию. На вопрос журналиста «Почему вы не вступаете в диалог с сирийскими курдами, как с иракскими?» глава турецкого государства ответил: «Здесь нужно чётко разделять одно и другое. У нас нет проблем с курдами. Наша боль — террористическая группировка».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Часть тех, кто этнически относится к курдам — террористы. Кто они? Отряды народной обороны и Демократический союз, то есть сирийские продолжения Рабочей партии Курдистана. Как в северном Ираке мы поддерживаем весьма неплохие отношения с нашими курдскими братьями, так и в Сирии между нами не возникало никаких проблем».

Турецкий лидер добавил: «Когда Башар Асад не желал принимать курдов с севера Сирии, я говорил ему — ты поступаешь неправильно, дай им паспорта. Моя позиция такая. Второе, что гораздо важнее, хочу, чтобы вы знали, 50 депутатов нашей партии в парламенте — курды. В любом случае, с террористами столкнётесь и вы. И кто бы то ни было. Никто от этого не застрахован. Как я говорил, мы боремся только с террористами. Потому что у них нет расы, национальности, веры и родины. Если не бороться с терроризмом сегодня, расплата будет очень тяжела уже завтра».