Барнаул, , 12:34 — REGNUM Жительница Алтайского села Санниково Татьяна Кадукина, которая упала в ноги Медведеву, чтобы решить вопрос с горячей водой, заявила что довольна тем, как решается её проблема. Судя по официальному сообщению сайта алтайского правительства, сегодня, 14 ноября, губернатор Виктор Томенко вновь провёл с ней встречу. Женщине было сказано, что необходимые 20−25 млн рублей для реконструкции системы горячего водоснабжения найдены.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и Татьяна Кадукина Правительство Алтайского края

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«Приняли меня тепло, хорошо. Все проблемы, которые были отмечены, сегодня разрешаются. Я очень удовлетворена общением с губернатором Алтайского края Виктором Петровичем Томенко, он принял меня и услышал», — цитирует губернаторское пресс-служба слова Татьяны Кадукиной.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в течение двух дней 12 и 13 ноября глава российского правительства Дмитрий Медведев работал в Сибири. В Барнаул он прибыл на поезде из Новосибирска, а на следующий день провёл совещание по развитию сельских территорий в Санниково. Прямо перед этим мероприятием к нему буквально под ноги бросилась женщина, которая рассказала, что уже в течение нескольких лет не может добиться решения вопроса с горячей водой.

«Я устала ходить по всем инстанциям! Я инвалид второй группы, обращалась во все инстанции. У нас три года нет воды горячей. Газовая котельная вот у нас своя с 2003 года. Три пятиэтажки, 140 квартир остались без горячей воды с 2016 года. Я обращалась к Томенко (губернатор). Его же люди не допускают!» — заявила Татьяна Кадукина.

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Буквально на следующий же день, 14 ноября, алтайские власти известили, что нашли решение проблемы и до конца 2020 года все необходимые работы по восстановлению горячего водоснабжения в многоквартирных домах будут осуществлены.