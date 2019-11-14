Москва, , 12:42 — REGNUM В западных странах журналистика ничем не подкрепленных мнений пришла на смену журналистике фактов. Об этом говорится в сообщении российского МИД, опубликованном 14 ноября в Facebook.

Таким образом в МИД прокомментировали статью издания Daily Mail, в названии которой говорится о гибели «врагов России» при падениях с балконов. Британское издание утверждает, что Россия причастна к гибели нескольких человек, включая основателя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье.

В ведомстве напомнили, что несколько лет обращали внимание на циничные преступления «Белых касок» и роли в этом Ле Мезюрье, однако западные журналисты предпочитали не видеть неудобные для них факты.

«Журналистика фактов сменилась журналистикой мнений, причем мнений ничем не подкрепленных, в духе «хайли лайкли». Факты не нужны, нужны эмоции», — подчеркнули в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, о гибели в Стамбуле одного из создателей организации «Белые каски», британского подданного Джеймса Ле Мезюрье стало известно 11 ноября. Британские СМИ сразу же связали его смерть с «этими русскими».

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