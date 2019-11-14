Исламабад, , 12:53 — REGNUM Правительство Пакистана готовится к масштабной внутренней реформе, цель которой — повышение компетентности служащих и качества управления страной. Об этом сообщает пакистанское информационное агентство Dawn.

По данным информагентства, правительство намерено нанять экспертов в различных областях знаний на должности «технических советников» министров. Новые высокопоставленные чиновники займут в пакистанской правительственной иерархии положение между заместителем федерального министра и министром, что делает их статус схожим с «товарищем министра» в Администрации США.

В правительстве считают, что реформа «по американским лекалам» должна подорвать монополию старого бюрократического аппарата, который, по общему мнению, препятствует развитию страны. Ожидается, что новые чиновники-эксперты, получающие жалование «на уровне рынка», будут встречены «в штыки» традиционной бюрократией, которая опасается засилья «молодых технократов».