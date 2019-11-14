Ватикан, 14 ноября 2019, 12:22 — REGNUM Папа римский Франциск в Ватикане назначил исполнительного секретаря конференции епископов Индонезии Ромо Сиприанус Хормата епископом на острове Флорес в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара, сообщает Antara.
Объявление о назначении епископа было объявлено во время богослужения перед сотнями католиков и священников.
Сообщается, что посвящение нового епископа состоится через три месяца после объявления.
Издание отмечает, что католики в Восточном и Западном Манггарае были очень довольны решением назначить Ромо Сиприанус Хормата епископом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ватикане состоялась встреча председателя центра молодежного движения «Ансор» спапой римским Франциском.
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