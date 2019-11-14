Москва, , 12:22 — REGNUM Государства, входящие в БРИКС, заинтересованы в том, чтобы мировая экономика развивалась в равных условиях свободы и без дискриминационных мер, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 14 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

«Саммит БРИКС является одной из ключевых площадок развития современной мировой не западной экономики и мировой политики, — сказал Шаповалов. — Страны — члены БРИКС — это государства, за которыми будущее и настоящее и которые едины в своём понимании необходимости нормального развития мировой экономики без диктата со стороны тех или иных центров, без санкционных мер и экономических войн. Только такое развитие может дать позитивный эффект для всех народов мира».

При этом эксперт призвал не забывать, что между странами БРИКС есть большая разница и в темпах экономического развития, и в структуре экономики, а также определённые противоречия.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая на закрытии делового форума БРИКС, президент РФ Владимир Путин отметил, что недобросовестная конкуренция и протекционизм широко распространены в мировой торговле, и обратил внимание на то, что за использованием односторонних санкций часто скрыты политические мотивы.

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