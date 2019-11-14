Киев, , 12:21 — REGNUM Украина не планирует проведение двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным до проведения саммита нормандской четверки. Об этом 14 ноября заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Мы не планируем двустороннюю встречу с Путиным», — сказал Пристайко.

По его словам, власти Украины рассчитывают, что Зеленский будет иметь возможность переговорить с Путиным в ходе готовящейся встречи лидеров нормандской четверки (Россия, Украина, Германия, Франция).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уже выступил с инициативой организации встречи Путина с Зеленским. Выразив Назарбаеву признательность, Кремль отметил, что «встреча ради встречи» не имеет смысла.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, рассуждения о перспективах двусторонней встречи Путина и Зеленского являются преждевременными.

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